Жертвами землетрясения в Марокко стали почти 300 человек

Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировала в Марокко Героическая служба США, сообщило агентство Associated Press (AP).

Землетрясение произошло в 23:11 в пятницу по местному времени (02:11 по Баку субботы). Эпицентр находился в Атласских горах.

В результате стихийного бедствия погибли не менее 296 человек, более 150 получили ранения, сообщило Марокканское информагентство (МАР) со ссылкой на данные министерства внутренних дел страны.

В сообщении агентства Associated Press говорится о многочисленных разрушениях в марокканских населенных пунктах.

Нынешнее землетрясение является самым сильным в Марокко с 1960 года, когда подземный толчок магнитудой 5,8 унес тысячи жизней, говорится в публикации.