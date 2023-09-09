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Происшествия 09.09.2023 09:25

Жертвами землетрясения в Марокко стали почти 300 человек

Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировала в Марокко Героическая служба США, сообщило агентство Associated Press (AP).

Землетрясение произошло в 23:11 в пятницу по местному времени (02:11 по Баку субботы). Эпицентр находился в Атласских горах.

В результате стихийного бедствия погибли не менее 296 человек, более 150 получили ранения, сообщило Марокканское информагентство (МАР) со ссылкой на данные министерства внутренних дел страны.

В сообщении агентства Associated Press говорится о многочисленных разрушениях в марокканских населенных пунктах.

Нынешнее землетрясение является самым сильным в Марокко с 1960 года, когда подземный толчок магнитудой 5,8 унес тысячи жизней, говорится в публикации.

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Тэги: МАРОККО, ЗАМЛЕТРЯСЕНИЕ, РАЗРУШЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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