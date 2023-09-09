Жертвами землетрясения в Марокко стали почти 300 человек

Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировала в Марокко Героическая служба США, сообщило агентство Associated Press (AP).
Землетрясение произошло в 23:11 в пятницу по местному времени (02:11 по Баку субботы). Эпицентр находился в Атласских горах.
В результате стихийного бедствия погибли не менее 296 человек, более 150 получили ранения, сообщило Марокканское информагентство (МАР) со ссылкой на данные министерства внутренних дел страны.
В сообщении агентства Associated Press говорится о многочисленных разрушениях в марокканских населенных пунктах.
Нынешнее землетрясение является самым сильным в Марокко с 1960 года, когда подземный толчок магнитудой 5,8 унес тысячи жизней, говорится в публикации.
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