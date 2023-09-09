Эрдоган призывает лидеров G20 выполнить часть требований РФ для восстановления «зерновой сделки»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите G20 пытается убедить лидеров ряда стран пойти навстречу некоторым требованиям РФ для возобновления "зерновой сделки", сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных представителей турецких властей.
"Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров нескольких стран G20 удовлетворить ряд требований России для восстановления сделки (...) Эрдоган, который посредничал при заключении в 2022 году первоначальной черноморской зерновой инициативы, добивается этого на встречах за закрытыми дверями на этих выходных на саммите G20 в Дели", - информирует агентство.
По словам источников, Анкара просит руководство ряда стран способствовать страхованию российского экспорта продовольствия и удобрений на страховом рынке Lloyd`s of London и обеспечить повторное подключение российских финансовых учреждений к системе SWIFT для проведения международных платежей. Также турецкие власти считают, что восстановить сделку можно, если ослабить санкции против РФ, которые, по ее словам, препятствуют импорту в Россию такого сельскохозяйственного оборудования как трактора и запчасти.
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