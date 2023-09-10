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Дальнее зарубежье 10.09.2023 14:10

Байден завершил участие в саммите G20 раньше срока

Президент США Джо Байден раньше срока завершил участие в саммите Большой двадцатки (G20) в Индии. Об этом сообщает агентство Press Trust of India.

"Джо Байден сегодня утром отбыл во Вьетнам после участия в саммите G20 в Дели", - информировало агентство.

Таким образом, глава Белого дома пропустил третью сессию саммита G20 под названием "One future" ("Одно будущее").

В.Алиев

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Тэги: БАЙДЕН, УЧАСТИЕ, САММИТ, G20


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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