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Дальнее зарубежье 10.09.2023 17:30

Британия обеспокоена малочисленностью своих ВВС

В ВВС Великобритании нет резервов для военного конфликта, говорится в отчете комитета по обороне Великобритании, опубликованного на сайте парламента.

Согласно данным, опубликованным в отчете, флот Великобритании обладает высокими, но узкоспециализированными возможностями.

"В условиях конфликта с равным соперником, как например в настоящей войне с Россией, придется дорожить каждым фюзеляжем", - говорится в документе.

В комитете по обороне добавили, что на вооружении Военно-воздушных сил стоят 205 самолетов с неподвижным крылом, из которых 159 истребителей и 46 транспортных самолетов. При этом Лондон не владеет воздушными судами, которые бы выполняли функции авиационных комплексов радиообнаружения и наведения.

В.Алиев

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВВС, ЧИСЛЕННОСТЬ

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