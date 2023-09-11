Buz Tech получила контракт от ЦБ почти на 1 млн манатов

ООО «Buz Tech» поставит лицензированное программное обеспечение Центробанку Азербайджана. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», с этой целью стороны заключили контракт на сумму 936 тыс. 94,15 манат. По условиям, срок реализации контракта – до 10 октября 2023 года. Р.Ахмедов

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