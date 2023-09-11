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Инфраструктура и тендеры 11.09.2023 10:50

Buz Tech получила контракт от ЦБ почти на 1 млн манатов

ООО «Buz Tech» поставит лицензированное программное обеспечение Центробанку Азербайджана.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», с этой целью стороны заключили контракт на сумму 936 тыс. 94,15 манат.

По условиям, срок реализации контракта – до 10 октября 2023 года.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЦБ, ЛИЦЕНЗИИ, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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