Алиев обсудил с министром сельского хозяйства Израиля расширение сотрудничества в АПК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в формате видеоконференции принял министра сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля Ави Дихтера.

Причиной проведения встречи в формате видеоконференции является положительный результат теста на COVID-19 у членов израильской делегации, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте главы азербайджанского государства.

На встрече стороны выразили удовлетворение развитием сотрудничества в сфере сельского хозяйства и обменом опытом в этой области. Кроме этого, отмечено наличие хорошего потенциала для дальнейшего расширения отношений в этой сфере.

По оценкам сторон, визит Дихтера в Азербайджан будет способствовать углублению сотрудничества между двумя странами в сфере сельского хозяйства.

Н.Аббасова