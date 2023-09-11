Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.825 RUR   0.0175 GBR   2.1283 TRY   0.0633

Цена на нефть

08.09 $/bbl +/- WTI 87.51 +0.64 Brent 90.65 +0.73

Внешняя политика 11.09.2023 11:12

Алиев обсудил с министром сельского хозяйства Израиля расширение сотрудничества в АПК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в формате видеоконференции принял министра сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля Ави Дихтера.

Причиной проведения встречи в формате видеоконференции является положительный результат теста на COVID-19 у членов израильской делегации, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте главы азербайджанского государства.

На встрече стороны выразили удовлетворение развитием сотрудничества в сфере сельского хозяйства и обменом опытом в этой области. Кроме этого, отмечено наличие хорошего потенциала для дальнейшего расширения отношений в этой сфере.

По оценкам сторон, визит Дихтера в Азербайджан будет способствовать углублению сотрудничества между двумя странами в сфере сельского хозяйства.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ИЗРАИЛЬ, МИНСЕЛЬХОЗ


Похожие новости


Алиев и Герцог поручили увеличить число прямых авиарейсов между Азербайджаном и Израилем Алиев ждет Герцога с визитом в Азербайджане Президент Азербайджана обсудил с главой МИД Израиля перспективы двустороннего сотрудничества Глава МИД Израиля назвал «отличной» встречу с президентом Азербайджана в Баку Алиев принял министра разведки Израиля Решение об открытии посольства в Израиле исходит из национальных интересов Азербайджана - Алиев Алиев и Либерман обсудили расширение торгово-экономических отношений и энергетику Алиев принял министра финансов Израиля Алиев отмечает наличие потенциала для сотрудничества Азербайджана и Израиля в сфере ВИЭ Президент Азербайджана ответил официальным лицам Ирана: Пусть раскроют глаза, где они увидели присутствие Израиля в регионе?

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az