Алиев обсудил с министром сельского хозяйства Израиля расширение сотрудничества в АПК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в формате видеоконференции принял министра сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля Ави Дихтера.
Причиной проведения встречи в формате видеоконференции является положительный результат теста на COVID-19 у членов израильской делегации, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте главы азербайджанского государства.
На встрече стороны выразили удовлетворение развитием сотрудничества в сфере сельского хозяйства и обменом опытом в этой области. Кроме этого, отмечено наличие хорошего потенциала для дальнейшего расширения отношений в этой сфере.
По оценкам сторон, визит Дихтера в Азербайджан будет способствовать углублению сотрудничества между двумя странами в сфере сельского хозяйства.
Н.Аббасова
Глава ЦБ Азербайджана обсудил с аудиторскими компаниями улучшение инвестиционной среды в стране
TürkAz Mədən объявила уставный капитал на уровне 100 тыс. манатов
Кыргызстан передаст Азербайджану 17 га земли на озере Иссык-Куль для строительства отеля
Структура Миннауки и образования направит свыше 8,4 млн манатов на закупку IT-оборудования
СК AzSigorta открыла филиал в Нахчыване
На ремонт дорог в Хырдалане направят около 1,3 млн манатов
ИВ Гахского района направит 700 тыс. манатов на ремонт дорог
Ким Чен Ына ждут на Дальнем Востоке со дня на день
РФ предложила безвизовый режим Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии
Президенты Турции и Египта обсудили энергетическое сотрудничество на полях G20
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Пожертвуй для образования и сделай мир лучше!
Банк Республика продолжает поддерживать малообеспеченные семьи
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС