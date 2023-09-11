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Бизнес и законодательство 11.09.2023 14:50

Обновленный проект Кодекса конкуренции представлен в парламент Азербайджана

Проект Кодекса Конкуренции представлен в Милли Меджлис, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в законодательном органе.

«Проект Кодекса представлен в парламент. Он состоит из 12 разделов и 84 статей. Рассмотрение документа планируется в течение осенней сессии парламента, которая начнется 30 сентября», - отметили в парламенте.

Кодекс определяет права и обязанности субъектов бизнеса, регулирование со стороны государства деятельности естественных монополий, порядок выявления случаев недобросовестной конкуренции, меры госнадзора за соблюдением конкуренции, порядок рассмотрения дел, связанных с нарушением конкуренции, порядок привлечения к ответственности субъектов бизнеса за нарушение законодательства в сфере конкуренции.

Как сообщалось ранее, в 2007 году правительство и парламент Азербайджана осуществили ряд действий для принятия Кодекса конкуренции. В частности, парламент Азербайджана на заседании 14 декабря 2007 года принял во втором чтении проект Кодекса о конкуренции, разработанный в то время министерством экономического развития Азербайджана. Однако, позднее министерство приняло решение существенно доработать проект Кодекса и правительство отозвало данный документ.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, КОДЕКС, КОНКУРЕНЦИЯ


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