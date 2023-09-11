Латвия и Эстония купят в Германии систему ПВО IRIS-T

Министры обороны Латвии и Эстонии Инара Мурниеце и Ханно Певкур в понедельник в Германии подписали договор о покупке произведенной немецким предприятием "Diehl Defence" системы противовоздушной обороны среднего действия "IRIS-T", сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Минобороны Латвии.
"Опыт Украины показывает важность современной системы противовоздушной обороны, которая до сих пор была у национальных вооруженных сил только в радиусе ближнего действия. В свою очередь система "IRIS-T" позволит осуществлять эффективную и всеобъемлющую оборону в радиусе среднего действия. Она также совместима с системами НАТО. Таким образом, выгода будет не только для Латвии, но и для всего региона", - сказала Мурниеце, которую цитирует ЛЕТА.
Отмечается, что эта инвестиция в противовоздушную оборону станет крупнейшей в истории Латвии и Эстонии.
Системы ПВО "IRIS-T" способны предотвратить угрозу, исходящую от летательных аппаратов и дронов, в радиусе до 40 км и на высоте до 20 км.
Предполагается, что закупка будет реализована в течение последующих трех лет после заключения договора. До этого Латвии предстоит провести работу по обучению персонала, совершенствованию инфраструктуры.
ВС Армении вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана на условной границе
Глава Генштаба ВС Азербайджана и министр обороны Турции обсудили вопросы региональной безопасности
Главы Генштабов Азербайджана и Турции обсудили перспективы военного сотрудничества Баку и Анкары
Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны в 2023г до 0,8%, в 2024г - до 1,3%
Джаббаров и Орбан обсудили энергетику, инвестпроекты, восстановление Карабаха
Азербайджанский вуз направит 272 тыс. манатов на ремонт студенческого общежития
Минздрав Азербайджана планирует до конца 2023г внедрить систему Э-Рецепт
Минздрав Азербайджана подготовил стратегию цифрового здравоохранения до 2029г
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Проект «Цифровой Шелковый Путь» представлен на мероприятии GCCM 2023 в Алматы
Пожертвуй для образования и сделай мир лучше!
Банк Республика продолжает поддерживать малообеспеченные семьи
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС