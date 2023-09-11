Латвия и Эстония купят в Германии систему ПВО IRIS-T

Министры обороны Латвии и Эстонии Инара Мурниеце и Ханно Певкур в понедельник в Германии подписали договор о покупке произведенной немецким предприятием "Diehl Defence" системы противовоздушной обороны среднего действия "IRIS-T", сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Минобороны Латвии.

"Опыт Украины показывает важность современной системы противовоздушной обороны, которая до сих пор была у национальных вооруженных сил только в радиусе ближнего действия. В свою очередь система "IRIS-T" позволит осуществлять эффективную и всеобъемлющую оборону в радиусе среднего действия. Она также совместима с системами НАТО. Таким образом, выгода будет не только для Латвии, но и для всего региона", - сказала Мурниеце, которую цитирует ЛЕТА.

Отмечается, что эта инвестиция в противовоздушную оборону станет крупнейшей в истории Латвии и Эстонии.

Системы ПВО "IRIS-T" способны предотвратить угрозу, исходящую от летательных аппаратов и дронов, в радиусе до 40 км и на высоте до 20 км.

Предполагается, что закупка будет реализована в течение последующих трех лет после заключения договора. До этого Латвии предстоит провести работу по обучению персонала, совершенствованию инфраструктуры.