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Дальнее зарубежье 11.09.2023 21:15

Число жертв наводнений в Ливии может достигнуть 2 тыс. человек - власти

Число жертв сильнейших наводнений на востоке Ливии может достигать примерно 2 тыс. человек, передают западные СМИ со ссылкой на главу базирующегося в Сирте правительства на востоке Ливии Усаму Хамада.

В интервью телеканалу "Аль-Масар" в понедельник он также заявил, что еще тысячи человек считаются пропавшими без вести.

Он отметил, что некоторые районы муниципалитета Дерна полностью разрушены и объявлены зоной катастрофы.

Средиземноморский шторм "Дэниэл" привел к разрушительным наводнениям на востоке Ливии в минувшие выходные. Многие районы остались без электричества и связи, затоплены жилые дома и дороги.

Хамад объявил трехдневный траур и распорядился приспустить флаги.

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Тэги: ЛИВИЯ, НАВОДНЕНИЯ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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