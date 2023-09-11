Число жертв наводнений в Ливии может достигнуть 2 тыс. человек - власти

Число жертв сильнейших наводнений на востоке Ливии может достигать примерно 2 тыс. человек, передают западные СМИ со ссылкой на главу базирующегося в Сирте правительства на востоке Ливии Усаму Хамада.

В интервью телеканалу "Аль-Масар" в понедельник он также заявил, что еще тысячи человек считаются пропавшими без вести.

Он отметил, что некоторые районы муниципалитета Дерна полностью разрушены и объявлены зоной катастрофы.

Средиземноморский шторм "Дэниэл" привел к разрушительным наводнениям на востоке Ливии в минувшие выходные. Многие районы остались без электричества и связи, затоплены жилые дома и дороги.

Хамад объявил трехдневный траур и распорядился приспустить флаги.