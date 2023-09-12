Турция направила в пострадавшую от наводнений Ливию спасателей и гумпомощь

Турция направила пострадавшей от сильных наводнений Ливии три самолета с поисково-спасательной бригадой и гумпомощью, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Три рейса с гуманитарной помощью Ливии приземлятся в Бенгази во вторник", - приводят западные СМИ слова Эрдогана.

Он уточнил, что помощь, которую координирует управление по чрезвычайным ситуациям и ликвидации их последствий (AFAD), включает 168 спасателей, две поисково-спасательные машины, две лодки, 170 палаток, 600 одеял, 400 пакетов с продовольствием и предметами гигиены.

Накануне координатор по гуманитарным вопросам Миссии ООН в Ливии Жоржет Ганьон сообщила, что поручила группе по реагированию на чрезвычайные ситуации подготовить помощь местным властям.

"Я глубоко опечалена тяжелыми последствиями урагана "Дэниэл" для страны и поручила группе по реагированию на чрезвычайные ситуации подготовиться к оказанию помощи местным властям и партнерам в регионе", - написала Ганьон в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

Он также призвала "всех местных, национальных и международных партнеров объединить усилия для оказания срочной гуманитарной помощи населению восточной части Ливии в это трудное время".

"Анадолу" со ссылкой на источник в ливийском Красном полумесяце сообщает, что как минимум 2,8 тыс. человек погибли вследствие наводнений на востоке Ливии, многие числятся пропавшими без вести. Больше всего пострадали города Дерна, Бенгази, Эль-Байда, Эль-Мардж и Суса.

По словам собеседника агентства, многие люди утонули или погибли под обломками рухнувших жилых домов. Источник отметил, что около 7 тыс. семей застряли в пострадавших районах страны. Спасатели проводят операции по их эвакуации.

Накануне глава базирующегося в Сирте правительства на востоке Ливии Усама Ахмад сообщил, что число погибших только в Дерне превысило 2000 человек, еще тысячи продолжают числиться пропавшими без вести.

Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба признал все пострадавшие от урагана и наводнений районы зонами бедствия и объявил трехдневный национальный траур.