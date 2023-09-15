ООН призывает собрать более $70 млн для помощи жертвам наводнений в Ливии

ООН обращается с просьбой к международному сообществу собрать $71,4 млн для помощи пострадавшим от сильных наводнений на востоке Ливии, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Гуманитарные партнеры запрашивают $71,4 млн для удовлетворения наиболее насущных потребностей 250 тыс. человек, которые нуждаются в помощи в течение следующих трех месяцев", - говорится в заявлении управления.

По оценкам УКГВ, около 884 тыс. человек в пяти провинциях Ливии пострадали от последствий наводнений, вызванных ураганом "Дэниел". Примерно 250 тыс. из них нуждаются в срочной помощи. Сильнее всего пострадал город Дерна. Целые кварталы оказались смытыми потоками воды, от наводнений пострадали более 2,2 тыс. зданий. В связи с разрушением большинства дорог администрация города призывает соответствующие власти создать морской коридор для оказания чрезвычайной помощи и эвакуации жителей.

Координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс 13 сентября в своем аккаунте в X (ранее - Twitter) объявил о выделении $10 млн из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации для оперативной поддержки пострадавших от наводнений в Ливии.

Средиземноморский шторм "Дэниэл" привел к разрушительным наводнениям на востоке Ливии в прошлые выходные. Накануне сообщалось, что число жертв наводнений достигло 11,3 тыс. человек. Эксперты УКГВ предполагают, что число погибших в дальнейшем может еще возрасти. Около 10 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба 11 сентября объявил трехдневный национальный траур.