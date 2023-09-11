Джаббаров и Орбан обсудили энергетику, инвестпроекты, восстановление Карабаха

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на встрече в понедельник в Будапеште обсудили широкий круг вопросов экономического сотрудничества.
«В первую очередь, Орбан и Джаббаров обсудили сотрудничество в энергетике. Они подчеркнули важность того, чтобы азербайджанская (SOCAR – ИФ) начала хранение газа в Венгрии», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» слова Ковача.
По его словам, премьер Венгрии и министр экономики Азербайджана также обсудили успешную деятельность венгерских компаний в Азербайджане и потенциальные будущие венгерские инвестиции. «Что касается восстановления Карабаха, то венгерские компании определили азербайджанский населенный пункт для потенциальной реконструкции», - подчеркнул Ковач в соцсетях.
Р.Ахмедов
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