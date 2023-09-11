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ТЭК 11.09.2023 23:01

Джаббаров и Орбан обсудили энергетику, инвестпроекты, восстановление Карабаха

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на встрече в понедельник в Будапеште обсудили широкий круг вопросов экономического сотрудничества.

«В первую очередь, Орбан и Джаббаров обсудили сотрудничество в энергетике. Они подчеркнули важность того, чтобы азербайджанская (SOCAR – ИФ) начала хранение газа в Венгрии», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» слова Ковача.

По его словам, премьер Венгрии и министр экономики Азербайджана также обсудили успешную деятельность венгерских компаний в Азербайджане и потенциальные будущие венгерские инвестиции. «Что касается восстановления Карабаха, то венгерские компании определили азербайджанский населенный пункт для потенциальной реконструкции», - подчеркнул Ковач в соцсетях.

Р.Ахмедов

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Тэги: ОРБАН, ДЖАББАРОВ, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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