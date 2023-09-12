ПИИ в экономику Азербайджана в I полугодии сократились на 7,5%

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Азербайджана в I-ом полугодии 2023 года составили $2 млрд 979,526 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

В январе-июне 2022 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана составили $3 млрд 220,592 млн. Таким образом, в первом полугодии 2023 года ПИИ сократились на 7,5%.

При этом в первом квартале текущего года объем ПИИ в экономику Азербайджана составил $1 млрд 501,469 млн, во втором квартале - $1 млрд 478,057 млн.

По данным платежного баланса 75,9% (в январе-июне 2022г – 65,9%) прямых иностранных инвестиций вложено в нефтегазовый сектор.

В ненефтегазовый сектор объем прямых иностранных инвестиций составил $717,5 (спад на 34,6%), удельный вес – 24,1% (в январе-июне 2023г – 34,1%).

По данным ЦБА, в пятерку стран-лидеров по объему ПИИ в экономику Азербайджана вошли: Великобритания - $896,477 млн (рост на 6,3%), Турция - $575,685 млн (рост на 19,7%), Кипр - $384,565 млн (спад на 16%), РФ - $245,867 млн (спад на 12,2%) и Иран - $191,8 млн (рост на 12,4%).

В топ-10 стран по объему прямых инвестиций в Азербайджан входят: Япония - $128,458 млн, Нидерланды - $98,996 млн, Венгрия - $95,348 млн, США - $79,778 млн и Норвегия - $73,581 млн.

ПИИ в экономику Азербайджана в 2022 году увеличились по сравнению с 2021 годом на 30,9% - до $6,27 млрд.

А.Азизов