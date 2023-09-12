Население Азербайджана в январе-августе увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3%

Население Азербайджана приобрело в январе-августе 2023 года в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 35 млрд 723,2 млн манат, что на 3,2% больше показателя января-августа 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 20 млрд 173,9 млн манатов (рост по сравнению с январем-августом 2022 года на 2,1%), непродовольственных товаров - 15 млрд 549,3 млрд манатов (рост на 4,5%).

По данным комитета, 52,1% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 4,4% - напитки и табачные изделия, 12,7% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 5,4% - автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,8% - электроприборы и мебель, 2,3% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 1,1% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 17,2% - прочую непродовольственную продукцию.

По сравнению с январем-августом 2022 года оборот розничной торговли в реальном выражении в январе-августе 2023 года увеличился на 2% для предприятий, на рынках и ярмарках - на 3,1%, для частных предпринимателей - на 3,8%.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий составили 248,5 манат, на покупку непродовольственных товаров - 191,6 манат.

По итогам 2022 года население увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3,1%.

Н.Аббасова