Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8256 RUR   0.0181 GBR   2.1267 TRY   0.0632

Цена на нефть

11.09 $/bbl +/- WTI 87.29 -0.22 Brent 90.64 -0.01

Макроэкономика 12.09.2023 18:30

Население Азербайджана в январе-августе увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3%

Население Азербайджана приобрело в январе-августе 2023 года в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 35 млрд 723,2 млн манат, что на 3,2% больше показателя января-августа 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 20 млрд 173,9 млн манатов (рост по сравнению с январем-августом 2022 года на 2,1%), непродовольственных товаров - 15 млрд 549,3 млрд манатов (рост на 4,5%).

По данным комитета, 52,1% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 4,4% - напитки и табачные изделия, 12,7% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 5,4% - автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,8% - электроприборы и мебель, 2,3% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 1,1% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 17,2% - прочую непродовольственную продукцию.

По сравнению с январем-августом 2022 года оборот розничной торговли в реальном выражении в январе-августе 2023 года увеличился на 2% для предприятий, на рынках и ярмарках - на 3,1%, для частных предпринимателей - на 3,8%.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий составили 248,5 манат, на покупку непродовольственных товаров - 191,6 манат.

По итогам 2022 года население увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3,1%.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, ТОВАРЫ, РАСХОДЫ


Похожие новости


Население Азербайджана в январе-августе сократило расходы на покупку потребительских товаров на 1,8% Население Азербайджана в январе-феврале увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3,1% Население Азербайджана в январе увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3,2% Население Азербайджана в 2019г увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3,6% Население Азербайджана в январе-ноябре увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3,5% Население Азербайджана в январе-октябре увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3,1% Население Азербайджана в январе-сентябре увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3% Население Азербайджана в январе-августе увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 2,9% Население Азербайджана в январе-июле увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 2,9% Население Азербайджана в январе-апреле увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az