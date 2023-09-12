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12.09.2023 16:57

Завершился «Летний лагерь», проводимый при поддержке Yelo

В Мингячевире состоялся последний день из «Летнего лагеря», проводимых при совместной поддержке Yelo Bank, Фонда развития футбола и Фонда ФИФА. Семидневный лагерь предоставил отличные условия для общения, обучения и развлечения социально уязвимым детям. Для участников было проведено важное обучение жизненным навыкам, эксперты предоставили информацию о правилах охраны окружающей среды, личной гигиены и пожарной безопасности, а также о флоре и фауне мира. Кроме того, дети приняли участие в мастер-классе по современным технологиям и имели возможность посетить Мингячевирский государственный драматический театр, Центр Гейдара Алиева, Центр STEAM и Мингячевирскую ГЭС.

Самой веселой и наполненной адреналином частью лагеря стал футбольный матч между участниками. Перед игрой игроки ФК «Мингячевир», включая председателя клуба Руслана Гамидова, женская теннисистка Басти Рахимова и профессиональный судья Рашад Ахмедов тренировали игроков-любителей. В последний день сборов всем участникам были вручены подарки и сертификаты.

Следует отметить, что данный проект ранее был организован для детей из малообеспеченных семей Нахчывана и Шемахи. Основная цель Yelo Bank в участии в подобных проектах – привить любовь к спорту с детства и поддержать развитие социальных навыков детей.


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