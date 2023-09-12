Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8256 RUR   0.0181 GBR   2.1267 TRY   0.0632

Цена на нефть

11.09 $/bbl +/- WTI 87.29 -0.22 Brent 90.64 -0.01

Дальнее зарубежье 12.09.2023 19:04

Спикер палаты представителей США хочет поддержать расследование с целью объявления импичмента Байдену

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти планирует на этой неделе выступить в поддержку расследования, итогом которого может стать рассмотрение импичмента в отношении президента США Джо Байдена, сообщает The Hill со ссылкой на источники.

"Спикер Маккарти поддержит на этой неделе расследование в рамках процедуры импичмента Байдену", - информирует издание.

Более того, по словам собеседников издания, спикер палаты представителей считает расследование в рамках импичмента "логичным следующим шагом" в череде расследований, проводимых Республиканской партией в отношении Байдена и членов его семьи.

Отмечается, что Маккарти намерен сообщить законодателям-республиканцам, что председатель комитета по надзору палаты представителей американского конгресса Джеймс Коммер и председатель судебного комитета палаты представителей Джим Джордан собрали достаточно данных для подтверждения необходимости проведения такого расследования.

The Hill пишет, что Маккарти на заседании в палате представителей выразит мнение, что расследование поможет получить доступ к данным о банковских счетах семьи Байдена.

Заседание республиканцев пройдет на этой неделе дважды: в среду и в четверг. На встрече в четверг должны выступить Коммер и Джордан.

Издание отмечает, что еще неизвестно, удастся ли набрать необходимое количество голосов для начала расследования, которое может привести к импичменту президента США.

На прошлой неделе Коммер заявил, что, по его мнению, электронные письма, которые ему удалось получить в Национальном управлении архивов и документации со времен пребывания Байдена на посту вице-президента в администрации Барака Обамы, окончательно убедили последних нескольких республиканцев поддержать начало расследования по импичменту.

Ранее член палаты представителей республиканка Марджори Тейлор Грин призвала к незамедлительному началу расследования коррупционной деятельности сына и отца Байденов на Украине, которое может вылиться в процедуру импичмента главы государства.

Поводом послужило интервью телеканалу Fox News бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, который утверждал, что Джо Байден, будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы, заплатил $1млрд за его увольнение.

Шокин вел расследование в отношении нефтегазовой компании "Бурисма", в правление которой входил сын Байдена Хантер. Под давлением со стороны Джо Байдена, курировавшего в администрации Украину, расследование было прекращено, а Шокин уволен.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, КОНГРЕССМЕН, ИМПИЧМЕНТ, РАССЛЕДОВАНИЕ


Похожие новости


SEC обвинила бывшего конгрессмена США в инсайдерской торговле на $1,5 млн Американский конгрессмен объясняет планы газовых поставок в Европу стремлением уменьшить ее зависимость от России В Конгрессе США может быть объявлена инициатива начать процедуру импичмента Трампа Президент Алиев считает необходимым информировать некоторых мировых политиков о реалиях Азербайджана Президент Азербайджана принял председателя комитета Конгресса США Американский конгрессмен призвал президента Обаму поддержать Азербайджан Американский конгрессмен выступил с заявлением по случаю Дня Азербайджанской Республики

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az