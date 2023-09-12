Европарламент утвердил повышение целей ЕС по внедрению возобновляемых источников энергии

Европейский парламент (ЕП) проголосовал во вторник на пленарной сессии в Страсбурге за ускорение внедрения возобновляемых источников энергии в соответствии с планами ЕС по "зеленому переходу" и обеспечению энергетической независимости Green Deal и REPowerEU.

Законопроект одобрили 470 членов ЕП, 120 проголосовали против него и 40 воздержались.

"В нашем стремлении к большей энергетической независимости и сокращению выбросов CO2 мы подняли цели по возобновляемым источникам энергии. (...) Наше внимание охватывает ветроэнергетику, фотоэлектрическую энергетику, гидроэнергетику, геотермальную энергию и приливные течения. Биомасса из древесины останется классифицированной как возобновляемая энергия", - цитирует пресс-служба ЕП выступление курирующего это досье евродепутата от Германии Маркуса Пипера.

Пересмотр директивы по возобновляемым источникам энергии повышает их долю в конечном потреблении энергии ЕС до 42,5% к 2030 году, при этом государства-члены должны стремиться достичь 45%, говорится в материалах к пленарной сессии.

Обновленное законодательство также ускорит процедуры выдачи разрешений на строительство новых электростанций, использующих возобновляемые источники энергии, таких как солнечные панели или ветряные турбины, или на адаптацию существующих.

В транспортном секторе внедрение возобновляемых источников энергии должно привести к сокращению выбросов парниковых газов на 14,5% к 2030 году "за счет использования большей доли современного биотоплива и более амбициозной квоты на возобновляемые виды топлива небиологического происхождения, такие как водород".

Кроме того, сообщается, что депутаты Европарламента добились, чтобы государства-члены установили ориентировочную цель для инновационных технологий использования возобновляемых источников энергии, составляющую не менее 5% вновь установленных мощностей возобновляемой энергии.

Происходящий пересмотр законодательства по возобновляемым источникам энергии основан на плане ЕС по защите климата Fit for 55, предусматривающем сокращение до минимум 55% выбросов парниковых газов к 2030 году.

Закон вступит в силу после официального одобрения Советом ЕС.