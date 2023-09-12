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Дальнее зарубежье 12.09.2023 21:00

Венгрия договорилась с французской Framatome о сотрудничестве

Министерство энергетики Венгрии подписало с французской Framatome меморандум о взаимопонимании, предусматривающий, в частности, сотрудничество в области поставок топлива для АЭС, сообщило ведомство.

"Экспертиза Framatome может быть использована в Венгрии для продления жизненного цикла существующих энергоблоков или для внедрения технологий следующего поколения", - отмечается в сообщении.

Партнеры, ранее фокусировавшиеся на взаимодействии в вопросах образования и исследований, теперь также могут сотрудничать в сфере долгосрочного функционирования АЭС и поставок топлива.

Как пояснил министр энергетики Венгрии Чаба Лантош, чьи слова приводятся в сообщении, для запланированного увеличения срока эксплуатации существующих энергоблоков АЭС "Пакш" и безопасных поставок топлива нужна международная экспертиза. По его словам, возможности Framatome также могут помочь ведомству в оценке перспектив малых модульных реакторов.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ФРАНЦИЯ, АЭС, ТОПЛИВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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