Венгрия договорилась с французской Framatome о сотрудничестве

Министерство энергетики Венгрии подписало с французской Framatome меморандум о взаимопонимании, предусматривающий, в частности, сотрудничество в области поставок топлива для АЭС, сообщило ведомство.
"Экспертиза Framatome может быть использована в Венгрии для продления жизненного цикла существующих энергоблоков или для внедрения технологий следующего поколения", - отмечается в сообщении.
Партнеры, ранее фокусировавшиеся на взаимодействии в вопросах образования и исследований, теперь также могут сотрудничать в сфере долгосрочного функционирования АЭС и поставок топлива.
Как пояснил министр энергетики Венгрии Чаба Лантош, чьи слова приводятся в сообщении, для запланированного увеличения срока эксплуатации существующих энергоблоков АЭС "Пакш" и безопасных поставок топлива нужна международная экспертиза. По его словам, возможности Framatome также могут помочь ведомству в оценке перспектив малых модульных реакторов.
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