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ТЭК 13.09.2023 12:26

Израильские инвесторы намерены построить солнечную электростанцию на 500 МВт на юго-востоке Казахстана

Компания El-Mor electric installation & Services (1986) Ltd (Израиль), казахстанская Sunstar Energy и акимат (администрация) Жетысуской области (юго-восток республики), подписали меморандум о намерении реализовать проект по строительству солнечной электростанции в регионе, сообщила пресс-служба акимата.

"Руководство и представители израильской компании выразили готовность реализовать проект по строительству комплекса солнечной фотоэлектрической электростанции мощностью 500 МВт на территории Жетысуской области совместно с ТОО Sunstar Energy", - говорится в сообщении.

По словам директора по инвестициям El-Mor electric installation & Services (1986) Ltd Давида Голода, которые приводятся в сообщении, в проект будет вложено около $400 млн.

Как отметил заместитель главы администрации области Асет Канагатов, земельный участок для строительства будет определен в дальнейшем. Также будет сформирована рабочая группа, чтобы подробно обсудить необходимые для реализации проекта меры и установить конкретные сроки.

El-Mor electric installation & Services (1986) Ltd занимается реализацией проектов в области энергетики, электроснабжения и кондиционирования воздуха.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ИЗРАИЛЬ, ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, ПЛАНЫ

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