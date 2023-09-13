Резиденты Азербайджана в I полугодии увеличили ПИИ за рубежом на 19,5%

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) резидентов Азербайджана за рубежом в I-ом полугодии 2023 года составили $620,261 млн, что на 19,5% выше показателя января-июня прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
При этом если в первом квартале текущего года резиденты Азербайджана осуществили за рубежом инвестиции на сумму $289,896 млн, то во втором квартале их объем составил $330,365 млн.
Согласно данным ЦБ, резиденты Азербайджана в первом полугодии за рубежом больше всего вложили инвестиций в экономику Нидерландов - $97,044 млн (+38,8 раза) или 15,6% всех ПИИ за период.
В топ-5 стран, в которые осуществляли ПИИ азербайджанские резиденты также входят: Гонконг - $77,567 млн (+10,2 раза), ОАЭ - $62,557 млн (- 52,8%), США - $56,23 млн (+72%), Грузия - $45,646 млн (+2,9 раза).
В экономику Турции резиденты Азербайджана вложили $43,582 млн (-27,1%).
Резиденты Азербайджана в январе-июне 2023 года увеличили ПИИ в РФ в 12.3 раза - до $30.577 млн или 4,9% всех инвестиций за рубежом (в январе-июне 2022г - 0,5%).
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) резидентов Азербайджана за рубежом в 2022 году составили $1 млрд 152,617 млн, что на 39,6% выше показателя 2021 года.
А.Азизов
ПВО отработали вывод ЗРК «İldırım-8-ER» на стартовую позицию и уничтожение баллистической ракеты условного противника
В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле армянских позиций со стороны ВС Азербайджана
Быстрая милитаризация Армении создает новые угрозы на Южном Кавказе – спикер парламента Азербайджана
Минздрав потратит 2,3 млн манатов на ремонт ряда учреждений здравоохранения
Число жертв сильнейших наводнений на востоке Ливии превысило 5 тыс. человек
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 августа составила $544
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
В ЕС призвали заинтересованные стороны проявить гибкость для использования Агдамского и Лачинского маршрутов
Новой войны между Азербайджаном и Арменией не будет – министр обороны Ирана
В Ереване заявили об отсутствии реакции Баку на предложения по мирному договору
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Завершился «Летний лагерь», проводимый при поддержке Yelo
Проект «Цифровой Шелковый Путь» представлен на мероприятии GCCM 2023 в Алматы
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС