Резиденты Азербайджана в I полугодии увеличили ПИИ за рубежом на 19,5%

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) резидентов Азербайджана за рубежом в I-ом полугодии 2023 года составили $620,261 млн, что на 19,5% выше показателя января-июня прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

При этом если в первом квартале текущего года резиденты Азербайджана осуществили за рубежом инвестиции на сумму $289,896 млн, то во втором квартале их объем составил $330,365 млн.

Согласно данным ЦБ, резиденты Азербайджана в первом полугодии за рубежом больше всего вложили инвестиций в экономику Нидерландов - $97,044 млн (+38,8 раза) или 15,6% всех ПИИ за период.

В топ-5 стран, в которые осуществляли ПИИ азербайджанские резиденты также входят: Гонконг - $77,567 млн (+10,2 раза), ОАЭ - $62,557 млн (- 52,8%), США - $56,23 млн (+72%), Грузия - $45,646 млн (+2,9 раза).

В экономику Турции резиденты Азербайджана вложили $43,582 млн (-27,1%).

Резиденты Азербайджана в январе-июне 2023 года увеличили ПИИ в РФ в 12.3 раза - до $30.577 млн или 4,9% всех инвестиций за рубежом (в январе-июне 2022г - 0,5%).

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) резидентов Азербайджана за рубежом в 2022 году составили $1 млрд 152,617 млн, что на 39,6% выше показателя 2021 года.

А.Азизов