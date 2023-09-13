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ТЭК 13.09.2023 11:46

Чистая прибыль Азербайджана от проекта АЧГ составила $168 млрд

Чистая прибыль Азербайджана от реализации проекта разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) с 2001 года составила $168 млрд, заявила пресс-секретарь компании BP-Azerbaijan Тамам Баятлы.

«На Азербайджан приходится 7% от добычи жидких углеводородов компанией bp по всему миру. Чистая прибыль Азербайджана от реализации проекта Азери-Чираг-Гюнешли с 2001 года составила $168 млрд», - сказала Баятлы журналистам в среду в ходе пресс-тура на Сангачальский терминал.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», она также сообщила, что bp и ее партнерами в реализацию проектов в Азербайджане, Грузии и Турции было вложено инвестиций на общую сумму $84 млрд, из которых 30% приходится на компанию bp.

На АЧГ в настоящее время приходится 2/3 всей нефтедобычи Азербайджана.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской bp (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).

Н.Аббасова

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Тэги: АЧГ, ПРИБЫЛЬ, ОЦЕНКА

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