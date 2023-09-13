Чистая прибыль Азербайджана от проекта АЧГ составила $168 млрд

Чистая прибыль Азербайджана от реализации проекта разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) с 2001 года составила $168 млрд, заявила пресс-секретарь компании BP-Azerbaijan Тамам Баятлы.
«На Азербайджан приходится 7% от добычи жидких углеводородов компанией bp по всему миру. Чистая прибыль Азербайджана от реализации проекта Азери-Чираг-Гюнешли с 2001 года составила $168 млрд», - сказала Баятлы журналистам в среду в ходе пресс-тура на Сангачальский терминал.
Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», она также сообщила, что bp и ее партнерами в реализацию проектов в Азербайджане, Грузии и Турции было вложено инвестиций на общую сумму $84 млрд, из которых 30% приходится на компанию bp.
На АЧГ в настоящее время приходится 2/3 всей нефтедобычи Азербайджана.
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.
Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля британской bp (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).
Н.Аббасова
ПВО отработали вывод ЗРК «İldırım-8-ER» на стартовую позицию и уничтожение баллистической ракеты условного противника
В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле армянских позиций со стороны ВС Азербайджана
Быстрая милитаризация Армении создает новые угрозы на Южном Кавказе – спикер парламента Азербайджана
Минздрав потратит 2,3 млн манатов на ремонт ряда учреждений здравоохранения
Число жертв сильнейших наводнений на востоке Ливии превысило 5 тыс. человек
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 августа составила $544
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
В ЕС призвали заинтересованные стороны проявить гибкость для использования Агдамского и Лачинского маршрутов
Новой войны между Азербайджаном и Арменией не будет – министр обороны Ирана
В Ереване заявили об отсутствии реакции Баку на предложения по мирному договору
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Завершился «Летний лагерь», проводимый при поддержке Yelo
Проект «Цифровой Шелковый Путь» представлен на мероприятии GCCM 2023 в Алматы
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС