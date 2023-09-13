BP планирует в октябре начать бурение первой скважины с новой платформы на АЧГ

Компания BP-Azerbaijan рассчитывает в октябре 2023 года начать бурение первой добывающей скважины с новой платформы «Центральный Восточный Азери» (ЦВА) на блоке Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия.

«Мы рассчитываем начать бурение первой добывающей скважины с платформы ЦВА в октябре и завершить ее к концу этого года. Первую нефть с новой платформы планируем получить в начале 2024 года», - сказала Баятлы журналистам в среду в ходе пресс-тура на Сангачальский терминал.

Ранее президент компании bp по региону Азербайджана, Грузии и Турции Гэрри Джонс сообщал, что в целом, для получения первой нефти с платформы «ЦВА», компания планирует пробурить три добывающие скважины.

Добыча нефти на блоке АЧГ в 2022 году составила порядка 152 млн баррелей (20 млн тонн).

Как сообщалось, проект ЦВА является следующим этапом разработки блока АЧГ. В рамках проекта планируется бурение 48 скважин, которое будет осуществлять компания TURAN Drilling Company.

Цель проекта ЦВА заключается в том, чтобы за счет бурения дополнительных скважин и установки дополнительных морских объектов добиться ежесуточной добычи на пике до 100 тыс. баррелей нефти и 350 тыс. кубических футов газа.

Акционеры проекта разработки блока месторождений АЧГ 19 апреля 2019 года в Баку подписали окончательное инвестиционное решение по проекту ЦВА стоимостью $6 млрд, из которых порядка $3,2 млрд составляют расходы на строительные работы, остальное - расходы на разработку, включая бурение новых скважин.

Проект предусматривает строительство на глубине моря 137 метров новой добывающей и буровой платформы с жилблоком между платформами "Центральный Азери" и "Восточный Азери".

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан в 1994 году.

Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года. В настоящее время доля британской BP (оператора проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).

Н.Аббасова