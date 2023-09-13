В Азербайджане за 8 месяцев число коммерческих организаций увеличилось почти на 10%

В Азербайджане по состоянию на 1 сентября 2023 года зарегистрировано 171,165 тыс. коммерческих организаций, что на 9,9% больше соответствующего периода 2022 года, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Государственную налоговую службу (ГНС).

На 1 сентября 90,5% коммерческих юридических лиц являются обществами с ограниченной ответственностью (ООО), 1,3% - акционерными обществами (АО), 1,1% - кооперативами.

При этом 33,317 тыс. организаций являются активными плательщиками НДС, что на 15,2% больше чем за аналогичный период прошлого года.

За август госрегистрацию прошли 1,458 тыс. коммерческих организаций. Из них 87,1% являются компаниями с местными инвестициями, 12,9% - организации с иностранными инвестициями. Из зарегистрированных коммерческих организаций за август 83,5% прошли регистрацию в электронной форме.

В целом, на 1 сентября 2023 года в Азербайджане зарегистрировано 1 млн 480,258 тыс. налогоплательщиков, из них 87,3% - физические лица, 12,7% - юридические лица и другие организации. Общее число налогоплательщиков по сравнению с соответствующим периодом 2022 года увеличилось на 7,3%, в том числе физических лиц - на 7%, юридических лиц - на 9,2%.

Х.Насирзаде