Алиев сменил ректоров двух вузов в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об освобождении Эльхана Гусейнова от должности ректора Сумгайытского государственного университета. Вместо него президент ректором этого вуза назначил Руфата Азизова. Кроме того, распоряжением главы государства Хавяр Мамедов освобожден от должности ректора Бакинского инженерного университета. На эту должность назначен Ягуб Пириев. Тексты соответствующих четырех распоряжений опубликованы на сайте азербайджанского лидера. Х.Насирзаде

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