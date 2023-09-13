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Дальнее зарубежье 13.09.2023 22:45

Европарламент утвердил закон по обеспечению к 2050 году 70% экологически чистого авиатоплива

Европарламент (ЕП) одобрил новый закон, направленный на увеличение использования в авиационном секторе экологически чистых видов топлива, таких как усовершенствованное биотопливо или водород.

Новые правила для авиации - RefuelEU - были утверждены в среду на пленарной сессии ЕП в Страсбурге 518 голосами "за", 97 - "против" при восьми воздержавшихся.

"Это огромный шаг на пути к декарбонизации авиации. Настало время правительствам ЕС внедрить новые правила и поддержать отрасль, чтобы обеспечить экономически эффективное внедрение экологически чистого авиационного топлива по всей Европе, а также достижение целей ЕС по климату", - заявил докладчик ЕП, евродепутат от Испании Хосе Рамон Бауса Диас.

Депутаты Европарламента установили амбициозные сроки внедрения экологически чистого авиатоплива, обязав аэропорты ЕС и поставщиков обеспечить, чтобы, начиная с 2025 года, по крайней мере 2% авиационного топлива были "зелеными". Причем эта доля должна увеличиваться каждые пять лет: 6% в 2030 году, 20% в 2035, 34% в 2040, 42% в 2045 и 70% в 2050 году.

Кроме того, определенная доля топливного баланса (1,2% в 2030 году, 2% в 2032, 5% в 2035 году с поэтапным достижением 35% к 2050 году) должна состоять из синтетических видов топлива, таких как Е-керосин, или "электронный керосин".

ЕП дал разъяснение, какое топливо считается "зеленым". Согласно новым правилам для авиационного топлива, "термин "экологичное авиационное топливо" будет включать синтетическое топливо, некоторые виды биотоплива, произведенные из отходов сельского или лесного хозяйства, водорослей, биологических отходов, отработанного кулинарного масла или некоторых животных жиров".

Переработанное авиационное топливо, полученное из выхлопных газов и пластиковых отходов, также считается "зеленым".

Депутаты Европарламента гарантировали, что топливо, полученное из кормовых и продовольственных материалов, а также из пальмового и соевого сырья, не будет классифицироваться как "зеленое", поскольку оно не соответствует критериям устойчивого развития.

Своей отдельной заслугой парламентарии считают то, что им "удалось включить в состав топливного баланса устойчивого развития "возобновляемый" водород - многообещающую технологию, которая может постепенно способствовать декарбонизации воздушного транспорта".

Авиационные правила RefuelEU являются частью пакета Fit for 55 - плана ЕС по сокращению выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году по сравнению с уровнями 1990 года и обеспечению того, чтобы ЕС стал климатически нейтральным к 2050 году, напоминают в Европарламенте.

После утверждения закона Советом ЕС новые правила начнут применяться с 1 января 2024 года, а некоторые положения - с 1 января 2025 года.

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Тэги: ЕВРОПАРЛАМЕНТ, АВИАТОПЛИВО, ЭКОЛОГИЯ

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