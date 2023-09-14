Пентагон создал структуру мониторинга американской военной помощи Киеву

Пентагон сформировал специальную команду, которая будет контролировать использование Украиной предоставляемой США военной помощи, сообщил телеканал CNN.
"Генеральный инспектор минобороны сообщил, что высокопоставленный представитель США начал работу на Украине в конце августа, и ожидается, что дополнительный персонал прибудет к концу сентября", - говорится в сообщении.
Команда базируются в посольстве США в Киеве. Ее формирование обусловлено тем, что "все большее число республиканцев призывают усилить контроль за тем, как используются деньги", общая сумма помощи с приходом к власти президента Джо Байдена уже превысила $43,7 млрд, отметил телеканал.
Сообщается, что создание новой структуры "происходит в критический момент для оказания помощи Украине". Администрация Байдена недавно запросила у конгресса еще $24 млрд помощи Киеву. Но все большее число республиканцев начали сомневаться в целесообразности траты миллиардов долларов на Украину.
Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что не поддерживает "карт-бланш" для Украины, а возглавляемый республиканцами комитет палаты представителей по надзору и подотчетности пообещал убедиться, что правительственные учреждения отслеживают средства, переводимые Киеву, "чтобы предотвратить и снизить риск растраты, мошенничества и злоупотреблений".
В отчете генерального инспектора Пентагона, имеющегося в распоряжении CNN, содержится предупреждение о том, что способность США отслеживать миллиарды долларов помощи, поступающей в Украину, столкнулась с "проблемами" из-за ограниченного присутствия США в стране. В течение первых шести месяцев конфликта на Украине не было проведено необходимого мониторинга конечного использования военной техники, предоставленной Киеву. А в отчете, датированном октябрем 2022 года, подчеркивалось, насколько трудно было США отслеживать огромное количество оружия, боеприпасов и оборудования, которые поступали в Украину в первые месяцы боевых действий.
Как указывает телеканал, "в отчете говорилось, что преступники, бойцы-добровольцы и торговцы оружием на Украине пытались украсть часть предоставленного Западом оружия и снаряжения, прежде чем это было обнаружено украинской разведкой".
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