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14.09.2023 10:00

Отличные возможности к новому учебном году от «Нар»!

В новом учебном году «Нар» предлагает ряд полезных услуг по сниженным ценам. Студенты и маленькие дети, желающие изучать иностранный язык в увлекательной игровой форме, могут использовать Lingokids, а подростки и студенты, желающие обучаться в 3D-формате, могут использовать приложения Fluentworlds. Кроме того, родители, которые беспокоятся о безопасности своих детей и хотят отслеживать их местонахождение, могут скачать приложение NaviMax.

Чтобы подписаться на приложение Lingokids, отправьте сообщение LK на номер 9898, а для Fluentworlds отправьте сообщение FW на номер 2212. Подписку на сервис NaviMax можно получить, скачав соответствующее приложение и зарегистрировавшись.

Чтобы начать пользоваться услугами, вы можете загрузить соответствующее приложение в App Store и Play Store. Кроме того, подробную информацию об этих услугах вы можете получить из раздела приложений на сайте nar.az.

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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