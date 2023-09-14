Отличные возможности к новому учебном году от «Нар»!

В новом учебном году «Нар» предлагает ряд полезных услуг по сниженным ценам. Студенты и маленькие дети, желающие изучать иностранный язык в увлекательной игровой форме, могут использовать Lingokids, а подростки и студенты, желающие обучаться в 3D-формате, могут использовать приложения Fluentworlds. Кроме того, родители, которые беспокоятся о безопасности своих детей и хотят отслеживать их местонахождение, могут скачать приложение NaviMax.
Чтобы подписаться на приложение Lingokids, отправьте сообщение LK на номер 9898, а для Fluentworlds отправьте сообщение FW на номер 2212. Подписку на сервис NaviMax можно получить, скачав соответствующее приложение и зарегистрировавшись.
Чтобы начать пользоваться услугами, вы можете загрузить соответствующее приложение в App Store и Play Store. Кроме того, подробную информацию об этих услугах вы можете получить из раздела приложений на сайте nar.az.
В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.
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