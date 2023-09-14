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Финансы 14.09.2023 10:08

ABB и Kapital Bank стали банками-операторами ЦБ по операциям с наличностью

Центробанк Азербайджана начал процесс передачи ряда бизнес-процессов коммерческим банкам с целью оптимизации и повышения эффективности операций, связанных с наличными деньгами.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБ, в связи с этим Центробанк приступил к реализации модели банка-оператора и определил требования к банкам-операторам, выбранным из числа коммерческих банков.

В соответствии с решениями правления ЦБ, банками-операторами выбраны ОАО «Международный банк Азербайджана» (ABB) и ОАО «Kapital Bank».

«Оба банка вместе с денежными средствами, полученными от своих клиентов, будут также выполнять функцию сортировки и рециркуляции (ввода обратно в обращение) бумажных денежных знаков (манатов – ИФ), полученных от других банков и национального оператора почтовой связи», - подчеркивает ЦБ.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЦБ, НАЛИЧНЫЕ, БАНКИ, ОПЕРАЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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