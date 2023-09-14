ГНС Азербайджана в январе-августе увеличила сбор налогов на 23% - Джаббаров

Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана по линии Государственной налоговой службы (ГНС) в январе-августе 2023 год выросли на 23,4% - до 12 млрд 80,4 млн манатов, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.
"По итогам января-августа 2023 года налоговые поступления в бюджет по линии ГНС составили 12 млрд 80,4 млн манатов. Из них 6 млрд 865,6 млн манатов (рост на 20,5%) обеспечено ненефтегазовым сектором", - написал Джаббаров в соцсетях.
Таким образом, ненефтегазовый сектор обеспечил 56,8% сборов по линии ГНС за 8 месяцев 2023 года.
Как сообщалось ранее, поступления в госбюджет по линии ГНС на 2023 год запланированы на уровне 14,9 млрд манатов.
Р.Ахмедов
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