Lufthansa Group откроет 1 октября представительство в Алматы

Lufthansa Group откроет в Алматы 1 октября представительство, которое будет отвечать за деятельность компании по всей Центральной Азии, сообщила пресс-служба министерства транспорта Казахстана.

По данным пресс-службы, состоялась встреча председателя Комитета гражданской авиации Казахстана Талгата Ластаева с Генеральным менеджером по Центральной Азии Lufthansa Group Бернхардом Водлем.

"Господин Водл проинформировал об открытии с 1 октября текущего года представительства "Lufthansa Group в Алматы, которое будет отвечать за деятельность компании по всей Центральной Азии", - говорится в информации.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе возможность использования пятой степени "свободы воздуха" в аэропортах Казахстана, расширение сотрудничества в области грузовых перевозок и выполнение полетов авиакомпанией Lufthansa в осенне-зимний период 2023-2024 годов между Казахстаном и Германией.