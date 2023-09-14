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Оборона 14.09.2023 14:47

В Баку сообщили об обстреле позиций азербайджанских военных со стороны ВС Армении в районе границы

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в четверг азербайджанских позиций со стороны вооруженных сил (ВС) Армении в районе азербайджано-армянской границы.

«14 сентября примерно в 13:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дере Басаркечарского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Дарюрд Гедабекского района (в районе азербайджано-армянской границы - ИФ)», - говорится в сообщении военного ведомства.

Там отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры.

Р.Керимов

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Тэги: ОБСТРЕЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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