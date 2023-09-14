В Баку сообщили об обстреле позиций азербайджанских военных со стороны ВС Армении в районе границы

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в четверг азербайджанских позиций со стороны вооруженных сил (ВС) Армении в районе азербайджано-армянской границы. «14 сентября примерно в 13:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дере Басаркечарского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Дарюрд Гедабекского района (в районе азербайджано-армянской границы - ИФ)», - говорится в сообщении военного ведомства. Там отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры. Р.Керимов

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