NEQSOL Holding объявляет о назначениях в стратегическом руководстве

NEQSOL Holding объявляет о назначении Вугара Самадли руководителем энергетического бизнеса, Кадри Озена – главным директором по коммуникациям и устойчивому развитию, а Теймура Тагиева – руководителем аппарата холдинга. Они присоединились к руководящей команде холдинга, возглавляемой генеральным директором NEQSOL Holding Юсифом Джаббаровым.

Вугар Самадли обладает двадцатилетним опытом руководства в энергетическом секторе. В качестве главы энергетического бизнеса NEQSOL Holding он будет руководить координацией взаимодействия между холдингом и его дочерними энергетическими группами, включая Nobel Energy и Nobel Upstream, а также новыми инвестициями в энергетический сектор. Г-н Самадли также продолжит работу в качестве главного исполнительного директора Nobel Energy.

Кадри Озен присоединился к команде NEQSOL Holding после работы в Нидерландах, где он занимал должность главного директора по коммуникациям в чайном бизнесе компании Unilever. В должности директора по коммуникациям и устойчивого развития NEQSOL Holding г-н Озен будет руководить корпоративными коммуникациями, стратегиями устойчивого развития и взаимоотношениями с внешними заинтересованными сторонами для поддержания глобального позиционирования и репутации холдинга.

Теймур Тагиев будет руководить аппаратом генерального директора и обеспечивать контроль над корпоративной устойчивостью, одновременно координируя инициативы по трансформации и цифровизации. Выполняя роль руководителя аппарата, г-н Тагиев продолжит руководить функцией управления проектами холдинга.

«Эти назначения отражают наше стремление к стратегическому совершенству и инновациям. Лидерство и опыт Вугара Самадли в энергетическом секторе, выдающиеся достижения Кадри Озена в области глобальных коммуникаций и устойчивого развития, а также многогранные навыки Теймура Тагиева в обеспечении операционной эффективности, трансформации и устойчивости укрепят нашу основу для дальнейшего роста», — отметил Юсиф Джаббаров, генеральный директор NEQSOL Holding.

Дополнительная информация о назначениях в руководстве NEQSOL Holding:





Вугар Самадли, руководитель энергетического бизнеса, обладает двадцатилетним опытом руководства в энергетическом секторе. Г-н Самадли начал свою профессиональную карьеру в BP в 2003 году и присоединился к Nobel Energy в 2013 году, где в 2017 году был назначен генеральным директором.

В своей новой роли г-н Самадли усилит координацию между холдингом и его дочерними компаниями, включая Nobel Energy, Nobel Upstream, а также новыми инвестициями в энергетический сектор. Г-н Самадли также продолжит работу в качестве главного исполнительного директора Nobel Energy.

Г-н Самадли получил степень бакалавра в университете M.E.T.U. в Турции, а также имеет степени магистра, Executive MBA и доктора философии известных университетов США и Великобритании. В 2019 году указом Президента Азербайджана г-н Самадли был награжден медалью «Тарагги» («Прогресс») за вклад в развитие нефтегазовой промышленности страны.

Кадри Озен, директор по коммуникациям и устойчивому развитию обладает обширным международным лидерским опытом в области связей с общественностью, коммуникаций и стратегий устойчивого развития. Он присоединился к NEQSOL Holding после работы в Нидерландах, где занимал должность главного директора по коммуникациям в компании LIPTON Tea and Infusions, крупнейшего чайного бизнеса в мире, который недавно был продан компанией Unilever компании CVC Capital Partners.

Кадри Озен работал на различных руководящих должностях в Турции, Великобритании, США, Германии, ОАЭ и Нидерландах в Программе развития ООН (UNDP), а также таких компаниях как Coca-Cola, Merck Pharmaceuticals и Unilever. В начале своей карьере г-н Озен работал международным репортером и ведущим новостей на каналах TRT, CNN World Report, BBC World Service и SHOW TV.

Кадри Озен является врачом по образованию и имеет степень MBA Университета Эмори в США.

Теймур Тагиев, руководитель аппарата NEQSOL Holding, обладает более чем 20-летним опытом в разработке и внедрении стратегий, развитии бизнеса, управлении проектами, комплаенса, управлении рисками и корпоративных вопросах. Г-н Тагиев возглавит аппарат генерального директора, обеспечивая контроль корпоративной устойчивостью, и координируя инициативы по внутренней трансформации и цифровизации.

Теймур Тагиев также продолжит курировать офис управления проектами. Г-н Тагиев присоединился к NEQSOL Holding в 2018 году, а до этого он возглавлял департаменты стратегии и управления проектами в нескольких крупных корпорациях. Он получил степень в области международного права Бакинского Государственного Университета, а также завершил программу Executive MBA Бизнес-Школы Касс Лондонского Городского Университета (Cass Business School, City University of London).

NEQSOL Holding является диверсифицированной международной группой компаний, осуществляющая деятельность в более 10 странах в сферах энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий и строительства, и насчитывающая более 12 000 сотрудников. Холдинг имеет офисы в Амстердаме, Баку и Киеве.