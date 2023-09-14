Алиев в послании Герцогу выразил уверенность в расширении дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Израилем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Израиля Ицхака Герцога с праздником Рош ха-Шана.

«Очень рад от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравить вас и в вашем лице дружественный народ Израиля по случаю наступающего еврейского Нового года – Рош ха-Шана и передать самые искренние пожелания. Желаю, чтобы этот светлый праздник, несущий людям новый дух и дающий новые надежды на будущее, даровал вам и вашей семье, вашему дружественному народу и вашей стране хорошие дни, благополучие, процветание и достаток», говорится в письме, опубликованном в четверг на сайте главы азербайджанского государства.

Алиев выразил уверенность, что «в соответствии с волей наших народов, всегда дорожащих своими национально-духовными ценностями», «мы и дальше будем прилагать совместные усилия на пути дальнейшего укрепления и расширения азербайджано-израильской дружбы и сотрудничества».

Р.Керимов