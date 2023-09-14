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Оборона 14.09.2023 16:55

ВС Армении вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе

Минобороны Азербайджана сообщает о новом обстреле армянскими военными позиций Азербайджанской Армии в Нахчыванском направлении.

"В четверг в 14:50 ВС Армении с позиций в населенном пункте Хачик района Кешишкенд подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Хавуш Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики ", - подчеркивается в информации ведомства.

Минобороны подчеркивает, что "подразделениями армии Азербайджана в указанном направлении были приняты ответные меры".

Н.Аббасова

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Тэги: ОБСТРЕЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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