ВС Армении вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе

Минобороны Азербайджана сообщает о новом обстреле армянскими военными позиций Азербайджанской Армии в Нахчыванском направлении.

"В четверг в 14:50 ВС Армении с позиций в населенном пункте Хачик района Кешишкенд подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Хавуш Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики ", - подчеркивается в информации ведомства.

Минобороны подчеркивает, что "подразделениями армии Азербайджана в указанном направлении были приняты ответные меры".

Н.Аббасова