Алиев пригласил лидеров стран ЦА на саммит SPECA в ноябре в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил лидеров стран Центральной Азии (ЦА) принять участие в саммите программы SPECA, которая пройдет в ноябре в Баку.

«В этом году исполняется 25 лет со дня основания специальной программы ООН для экономик Центральной Азии – SPECA. Я направил официальные приглашения уважаемым главам государств и буду рад вас видеть на саммите в Баку в ноябре этого года», - сказал Алиев, выступая в четверг в Душанбе на 5-ой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Р.Ахмедов