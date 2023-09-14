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Внешняя политика 14.09.2023 17:17

Алиев пригласил лидеров стран ЦА на саммит SPECA в ноябре в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил лидеров стран Центральной Азии (ЦА) принять участие в саммите программы SPECA, которая пройдет в ноябре в Баку.

«В этом году исполняется 25 лет со дня основания специальной программы ООН для экономик Центральной Азии – SPECA. Я направил официальные приглашения уважаемым главам государств и буду рад вас видеть на саммите в Баку в ноябре этого года», - сказал Алиев, выступая в четверг в Душанбе на 5-ой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, SPECA, ПРИГЛАШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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