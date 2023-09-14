Fitch повысило прогноз цен на коксующийся уголь, снизило - на алюминий

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело оценки стоимости железной руды, цветных металлов и коксующегося угля на краткосрочную и среднесрочную перспективу, которые оно использует в прогнозах операционной деятельности и финансовых показателей компаний отрасли.
В том числе был повышен прогноз цен на коксующийся уголь на ближайшую перспективу из-за повышения себестоимости производства и растущего потребления стали в мире.
"Мы снизили прогноз цен на алюминий на 2023-2025 годы из-за слабого спроса, сильного доллара США, ожидаемого профицита на рынке в 2023-2024 годах и хороших мировых запасов", - отмечается в сообщении агентства.
Кроме того, аналитики Fitch ухудшили ожидания для стоимости цинка в текущем году из-за менее значительного, чем предполагалось, мирового спроса (особенно в Китае и Европе), но подняли оценку на 2025-2026 годы и на среднесрочную перспективу в ожидании повышения потребления этого металла.
Улучшение ожиданий для цен на железную руду на 2023 год отражает более значительный, чем ожидалось, их рост с начала текущего года, поскольку спрос со стороны китайских сталепроизводителей оказался выше прогнозов.
"Мы повысили прогнозы цен на золото на 2023-2024 годы и на среднесрочную перспективу, что отражает более высокие цены с начала этого года и устойчивость металла на фоне волатильности на инвестиционных рынках и роста процентных ставок. Изменения также отражают увеличение покупок золота центральными банками", - сообщается в отчете.
Прогнозы цен на сырье (долларов США за тонну, если не указано другое):
|Сырье:
|2023г
|2023г
|2024г
|2024г
|2025г
|2025г
|2026г
|2026г
|среднеср.
|прогноз
|-
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|никель
|22000
|22000
|19000
|19000
|17000
|17000
|15000
|15000
|15000
|15000
|медь
|8600
|8600
|8000
|8000
|8000
|8000
|7500
|7500
|7000
|7000
|цинк
|2700
|2600
|2500
|2500
|2200
|2300
|2100
|2200
|2100
|2200
|алюминий
|2400
|2250
|2500
|2350
|2500
|2400
|2200
|2200
|2000
|2000
|железная руда, Китай
|105
|110
|85
|85
|75
|75
|70
|70
|70
|70
|золото, $ за унцию
|1800
|1900
|1600
|1800
|1600
|1600
|1500
|1500
|1400
|1500
|коксующийся уголь
|220
|250
|150
|190
|150
|180
|140
|170
|140
|160
|энергетический уголь, Австралия
|165
|165
|95
|95
|85
|85
|75
|75
|70
|70
|энергетический уголь, Китай
|125
|125
|100
|100
|93
|93
|83
|83
|78
|78
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