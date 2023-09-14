Fitch повысило прогноз цен на коксующийся уголь, снизило - на алюминий

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело оценки стоимости железной руды, цветных металлов и коксующегося угля на краткосрочную и среднесрочную перспективу, которые оно использует в прогнозах операционной деятельности и финансовых показателей компаний отрасли.

В том числе был повышен прогноз цен на коксующийся уголь на ближайшую перспективу из-за повышения себестоимости производства и растущего потребления стали в мире.

"Мы снизили прогноз цен на алюминий на 2023-2025 годы из-за слабого спроса, сильного доллара США, ожидаемого профицита на рынке в 2023-2024 годах и хороших мировых запасов", - отмечается в сообщении агентства.

Кроме того, аналитики Fitch ухудшили ожидания для стоимости цинка в текущем году из-за менее значительного, чем предполагалось, мирового спроса (особенно в Китае и Европе), но подняли оценку на 2025-2026 годы и на среднесрочную перспективу в ожидании повышения потребления этого металла.

Улучшение ожиданий для цен на железную руду на 2023 год отражает более значительный, чем ожидалось, их рост с начала текущего года, поскольку спрос со стороны китайских сталепроизводителей оказался выше прогнозов.

"Мы повысили прогнозы цен на золото на 2023-2024 годы и на среднесрочную перспективу, что отражает более высокие цены с начала этого года и устойчивость металла на фоне волатильности на инвестиционных рынках и роста процентных ставок. Изменения также отражают увеличение покупок золота центральными банками", - сообщается в отчете.

Прогнозы цен на сырье (долларов США за тонну, если не указано другое):