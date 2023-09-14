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ТЭК 14.09.2023 21:22

Fitch повысило прогноз цен на коксующийся уголь, снизило - на алюминий

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело оценки стоимости железной руды, цветных металлов и коксующегося угля на краткосрочную и среднесрочную перспективу, которые оно использует в прогнозах операционной деятельности и финансовых показателей компаний отрасли.

В том числе был повышен прогноз цен на коксующийся уголь на ближайшую перспективу из-за повышения себестоимости производства и растущего потребления стали в мире.

"Мы снизили прогноз цен на алюминий на 2023-2025 годы из-за слабого спроса, сильного доллара США, ожидаемого профицита на рынке в 2023-2024 годах и хороших мировых запасов", - отмечается в сообщении агентства.

Кроме того, аналитики Fitch ухудшили ожидания для стоимости цинка в текущем году из-за менее значительного, чем предполагалось, мирового спроса (особенно в Китае и Европе), но подняли оценку на 2025-2026 годы и на среднесрочную перспективу в ожидании повышения потребления этого металла.

Улучшение ожиданий для цен на железную руду на 2023 год отражает более значительный, чем ожидалось, их рост с начала текущего года, поскольку спрос со стороны китайских сталепроизводителей оказался выше прогнозов.

"Мы повысили прогнозы цен на золото на 2023-2024 годы и на среднесрочную перспективу, что отражает более высокие цены с начала этого года и устойчивость металла на фоне волатильности на инвестиционных рынках и роста процентных ставок. Изменения также отражают увеличение покупок золота центральными банками", - сообщается в отчете.

Прогнозы цен на сырье (долларов США за тонну, если не указано другое):

Сырье: 2023г 2023г 2024г 2024г 2025г 2025г 2026г 2026г среднеср. прогноз
- старый новый старый новый старый новый старый новый старый новый
никель 22000 22000 19000 19000 17000 17000 15000 15000 15000 15000
медь 8600 8600 8000 8000 8000 8000 7500 7500 7000 7000
цинк 2700 2600 2500 2500 2200 2300 2100 2200 2100 2200
алюминий 2400 2250 2500 2350 2500 2400 2200 2200 2000 2000
железная руда, Китай 105 110 85 85 75 75 70 70 70 70
золото, $ за унцию 1800 1900 1600 1800 1600 1600 1500 1500 1400 1500
коксующийся уголь 220 250 150 190 150 180 140 170 140 160
энергетический уголь, Австралия 165 165 95 95 85 85 75 75 70 70
энергетический уголь, Китай 125 125 100 100 93 93 83 83 78 78
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Тэги: МИР, СЫРЬЕ, FITCH, ПРОГНОЗ


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