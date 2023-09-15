Bank Respublika по итогам 8 мес. сохранил лидерство по льготному кредитованию бизнеса из средств SIF

ОАО "Bank Respublika" возглавил в январе-августе 2023 года рейтинг банков-агентов Фонда развития предпринимательства (SIF) по объему льготных кредитов, выданных бизнесу.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SIF, Bank Respublika за 8 месяцев 2023 года из средств фонда выдал предпринимателям льготных кредитов на общую сумму 21,9 млн манатов.
На втором месте по объему кредитования бизнеса - PASHA Bank (15 млн манатов), на третьем - RabitaBank (8,5 млн манатов).
В топ-5 по объему кредитования из средств SIF также вошли "AccessBank" (7,7 млн манатов) и "Expressbank" (7,6 млн манатов).
Как сообщалось ранее, Bank Respublika по итогам 2021-2022гг возглавлял список банков-агентов SIF по объему льготного кредитования бизнеса. В 2021г банк из средств фонда выдал льготных кредитов на 20,3 млн манатов, в 2022г - на 28,3 млн манатов.
Х.Насирзаде
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