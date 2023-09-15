Банк Республика порадовал детей, которые впервые пойдут в школу в Лачине

Банк Республика, один из ведущих банков нашей страны, за годы своей работы реализовал множество социальных проектов в различных сферах.
После 44-дневной Отечественной войны, Банк Республика выбрал своим приоритетным направлением поддержку семей шехидов и гази, а также реализацию различных социальных проектов на освобожденных от оккупации землях. Свой очередной проект в этом направлении банк реализовал в освобожденным от оккупации – Лачинском районе.
Так, накануне «15 сентября – Дня знаний» сотрудники Банка посетили город Лачин и встретились с детьми, которые впервые пойдут здесь в школу. На встрече сотрудники банка вручили детям портфели с различными школьными принадлежностями, пожелали им приобрести новые знания и в будущем стать полезными специалистами страны.
Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.
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