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15.09.2023 10:32

Банк Республика порадовал детей, которые впервые пойдут в школу в Лачине

Банк Республика, один из ведущих банков нашей страны, за годы своей работы реализовал множество социальных проектов в различных сферах.

После 44-дневной Отечественной войны, Банк Республика выбрал своим приоритетным направлением поддержку семей шехидов и гази, а также реализацию различных социальных проектов на освобожденных от оккупации землях. Свой очередной проект в этом направлении банк реализовал в освобожденным от оккупации – Лачинском районе.

Так, накануне «15 сентября – Дня знаний» сотрудники Банка посетили город Лачин и встретились с детьми, которые впервые пойдут здесь в школу. На встрече сотрудники банка вручили детям портфели с различными школьными принадлежностями, пожелали им приобрести новые знания и в будущем стать полезными специалистами страны.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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