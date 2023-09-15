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ТЭК 15.09.2023 15:12

В Нигерии восстановили электроснабжение после нескольких часов коллапса энергосистемы

В Нигерии восстановили подачу электроэнергии спустя примерно десять часов после того, как в работе энергосистемы произошел сбой, передают в пятницу африканские СМИ со ссылкой на власти страны и энергораспределительные компании.

"Уважаемые клиенты, информируем, что электроснабжение восстановлено. Благодарим за терпение", - сообщила Eko Electricity Distribution Company, одна из нигерийских компаний, в своем аккаунте в соцсети X (ранее - твиттер).

СМИ отмечают, что ранее в четверг министр энергетики страны Адебайо Адебулу сообщил, что коллапс энергосистемы произошел в результате взрывов на линии электропередач между ГЭС Кайнджи и Джебба. Это, по его словам, привело к резкому падению подачи электроэнергии. Адебулу тогда отметил, что пожар, возникший после взрывов, ликвидирован, к тому времени восстановили частичную подачу электроэнергии.

Подача электроэнергии на всей территории Нигерии прекратилась в четверг. По данным "Аль-Джазиры", выработка электроэнергии в четверг утром снизилась до нуля, а затем достигла уровня 273 МВт, что значительно ниже среднесуточного показателя, составляющего 4,1 тыс. МВт. В течение дня энергосеть несколько раз выходила из строя.

Электрораспределительная компания Enugu Electricity Distribution Company, поставляющая электроэнергию для юго-восточной части Нигерии, распространила заявление, в котором говорилось о "тотальном коллапсе системы".

В прошлом году энергосеть Нигерии выходила из строя не менее четырех раз. Тогда причиной представители властей называли технические неполадки.

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Тэги: НИГЕРИЯ, ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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