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СНГ 15.09.2023 17:24

Председателем Координационного совета генпрокуроров стран СНГ на 2024 год избран генпрокурор РФ Краснов

Генпрокурор РФ Игорь Краснов избран председателем Координационного совета генеральных прокуроров государств - участников СНГ на следующий год, сообщила в пятницу пресс-служба Секретариата КСГП СНГ.

"Председателем Координационного совета на 2024 год избран Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов", - говорится в сообщении.

"Планируется, что следующее заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств - участников Содружества Независимых Государств пройдет в следующем году в Ереване", - добавили в пресс-службе.

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Тэги: СНГ, ГЕНПРОКУРОРЫ, СОВЕТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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