Председателем Координационного совета генпрокуроров стран СНГ на 2024 год избран генпрокурор РФ Краснов

Генпрокурор РФ Игорь Краснов избран председателем Координационного совета генеральных прокуроров государств - участников СНГ на следующий год, сообщила в пятницу пресс-служба Секретариата КСГП СНГ.
"Председателем Координационного совета на 2024 год избран Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов", - говорится в сообщении.
"Планируется, что следующее заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств - участников Содружества Независимых Государств пройдет в следующем году в Ереване", - добавили в пресс-службе.
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