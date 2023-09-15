«Nar» посетил школы Физули и Тертер в «День знаний»

"Nar" посетил школы Физули и Тертер, чтобы поздравить учеников, которые пошли в первый класс с "Днем знаний". Мобильный оператор подарил всем «первоклассникам» в шести школах принадлежности к новому учебному году, в том числе школьные ранцы.

«Nar» уже несколько лет поддерживает первые шаги в школьной жизни учащихся, обучающихся в регионах Азербайджана, в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО). Ознакомиться с другими проектами, реализуемыми «Nar» в направлении КСО, можно на странице nar.az/projects.

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.