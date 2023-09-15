Уставный капитал АИКГФ увеличен почти на 10%

Президент Азербайджан Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об изменениях в уставе Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.
Согласно указу, уставный капитал АИКГФ увеличен на 893 млн манатов до 980,7 млн манатов (рост на 9,8%). Средства в размере 87,7 млн манатов будут увеличены за счет госбюджета на 2023 год.
Увеличение уставного капитала направлено на финансирование льготных ипотечных кредитов.
Минфину страны поручено обеспечить финансирование.
Текст указа опубликован на сайте главы государства.
Х.Насирзаде
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