Ирландский регулятор оштрафовал TikTok на 345 млн евро за нарушения в области защиты данных детей

Ирландская Комиссия по защите данных (Data Protection Commission, DPC) оштрафовала принадлежащую китайской ByteDance соцсеть TikTok на 345 млн евро за нарушения в области защиты персональных данных детей, говорится в пресс-релизе регулятора.
Нарушения относятся к периоду с 31 июля по 31 декабря 2020 года. В частности, комиссия установила, что профили детей по умолчанию были открыты, в результате чего их публикации были доступны неограниченному кругу лиц, включая не зарегистрированных в TikTok.
Кроме того, функционал платформы позволял взрослым пользователям, в том числе не являвшимся родителями или опекунами, привязывать свои аккаунты к аккаунтам детей и включать обмен личными сообщениями, что влекло за собой серьезные риски.
Также при регистрации учетных записей и публикации видео соцсеть подталкивала пользователей к выбору опций с повышенным уровнем вторжения в частную жизнь, отмечает DPC.
Помимо штрафа комиссия предписала TikTok устранить нарушения в течение трех месяцев.
TikTok заявила, что не согласна с решением ирландского регулятора и особенно с размером штрафа, передает Associated Press.
Компания указала, что критика DPC сосредоточена на функциях и настройках трехлетней давности, а задолго до начала ее расследования соцсеть сделала учетные записи подростков младше 16 лет закрытыми по умолчанию и отключила обмен личными сообщениями для лиц 13-15 лет.
В мае стало известно, что комиссия оштрафовала американскую Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) на 1,2 млрд евро за недостаточную защиту личных данных европейских пользователей.
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