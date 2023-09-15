Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8108 RUR   0.0176 GBR   2.1125 TRY   0.0631

Цена на нефть

14.09 $/bbl +/- WTI 90.16 +1.64 Brent 93.70 +1.82

Дальнее зарубежье 15.09.2023 20:00

Ирландский регулятор оштрафовал TikTok на 345 млн евро за нарушения в области защиты данных детей

Ирландская Комиссия по защите данных (Data Protection Commission, DPC) оштрафовала принадлежащую китайской ByteDance соцсеть TikTok на 345 млн евро за нарушения в области защиты персональных данных детей, говорится в пресс-релизе регулятора.

Нарушения относятся к периоду с 31 июля по 31 декабря 2020 года. В частности, комиссия установила, что профили детей по умолчанию были открыты, в результате чего их публикации были доступны неограниченному кругу лиц, включая не зарегистрированных в TikTok.

Кроме того, функционал платформы позволял взрослым пользователям, в том числе не являвшимся родителями или опекунами, привязывать свои аккаунты к аккаунтам детей и включать обмен личными сообщениями, что влекло за собой серьезные риски.

Также при регистрации учетных записей и публикации видео соцсеть подталкивала пользователей к выбору опций с повышенным уровнем вторжения в частную жизнь, отмечает DPC.

Помимо штрафа комиссия предписала TikTok устранить нарушения в течение трех месяцев.

TikTok заявила, что не согласна с решением ирландского регулятора и особенно с размером штрафа, передает Associated Press.

Компания указала, что критика DPC сосредоточена на функциях и настройках трехлетней давности, а задолго до начала ее расследования соцсеть сделала учетные записи подростков младше 16 лет закрытыми по умолчанию и отключила обмен личными сообщениями для лиц 13-15 лет.

В мае стало известно, что комиссия оштрафовала американскую Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) на 1,2 млрд евро за недостаточную защиту личных данных европейских пользователей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: TIKTOK, ДЕТИ, ШТРАФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az