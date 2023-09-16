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Транспорт и связь 16.09.2023 01:20

Туркменская верфь "Балкан" и корейская Koryo подписали контракт на строительство 2 сухогрузов

Судостроительный и судоремонтный завод "Балкан" (Туркменистан) и корейская Koryo Shipbuilding Industry Technology Co. Ltd. подписали контракт на совместное строительство двух сухогрузных судов грузоподъемностью 6,1 тыс. тонн каждое, сообщает туркменское информационное агентство Orient.

Документ подписан в результате переговоров с Корейской ассоциацией морского оборудования (KOMEA) и Koryo Shipbuilding Industry Technology, которая является членом этой ассоциации.

О сумме контракта и сроках строительства сухогрузов не сообщается.

Koryo Shipbuilding Industry Technology специализируется на проектировании, строительстве и ремонте судов различных типов и размеров. Компания расположена в городе Пусан и имеет две верфи: Pusan Shipyard и Changwon Shipyard.

Завод "Балкан" расположен близ Туркменбашинского международного морского порта (ТММП). Мощности предприятия позволяют ежегодно строить до 6 судов и

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, КОРЕЯ, ВЕРФИ, КОНТРАКТ

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