Судостроительный и судоремонтный завод "Балкан" (Туркменистан) и корейская Koryo Shipbuilding Industry Technology Co. Ltd. подписали контракт на совместное строительство двух сухогрузных судов грузоподъемностью 6,1 тыс. тонн каждое, сообщает туркменское информационное агентство Orient.

Документ подписан в результате переговоров с Корейской ассоциацией морского оборудования (KOMEA) и Koryo Shipbuilding Industry Technology, которая является членом этой ассоциации.

О сумме контракта и сроках строительства сухогрузов не сообщается.

Koryo Shipbuilding Industry Technology специализируется на проектировании, строительстве и ремонте судов различных типов и размеров. Компания расположена в городе Пусан и имеет две верфи: Pusan Shipyard и Changwon Shipyard.

Завод "Балкан" расположен близ Туркменбашинского международного морского порта (ТММП). Мощности предприятия позволяют ежегодно строить до 6 судов и