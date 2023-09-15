Бельгия официально подтвердила свое участие в подготовке украинских пилотов для F-16

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что федеральное правительство подтвердило в пятницу участие бельгийской стороны в подготовке украинских пилотов для управления многоцелевыми истребителями F-16.
"Наряду с этим важным вкладом в подготовку и ввод в эксплуатацию истребительной авиации, наше правительство официально выражает свою поддержку содействия созданию этого нового потенциала, необходимого для модернизации украинских вооруженных сил", - цитирует телеканал RTBF коммюнике, распространенное министром.
По ее словам, Бельгия таким образом действует в рамках "коалиции F-16", возглавляемой Нидерландами и Данией, с целью подготовки украинских пилотов и в перспективе поставок боевых самолетов этого типа Украине.
В ближайшие недели Минобороны Бельгии направит трех военнослужащих в центр подготовки украинских пилотов F-16 в Данию, сообщила Дедондер.
В 2024 бельгийская сторона разместит в Дании два тренировочных самолета типа F-16B, а также подразделение из полусотни военных - главным образом из технического состава для обслуживания истребителей.
Алиев соболезнует Аль-Манфи в связи с многочисленными жертвами в результате наводнений в Ливии
Заявления представительницы Госдепа противоречат договоренности, достигнутой в ходе контактов Алиева и Блинкена - МИД
Азербайджанские военные пресекли попытку армянских НВФ в Карабахе прорыть новые траншейные дороги - Минобороны Азербайджана
Капремонт энергокомбината на западе Казахстана, где произошли аварии, запланирован до 2028г
Fitch прогнозирует цену нефти $75 за баррель в 2024г, $70 - в 2025г
Запасы цветных и драгметаллов в Казахстане без активизации ГРР могут истощиться за 10-15 лет
Apple выпустит во Франции обновление ПО для снижения излучения от iPhone 12
Германия в январе-июле поставила в Азербайджан фармпродукцию почти на 26 млн евро
ЮНЕСКО не стала вносить Венецию в список Всемирного наследия под угрозой исчезновения
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
«Nar» посетил школы Физули и Тертер в «День знаний»
Банк Республика порадовал детей, которые впервые пойдут в школу в Лачине
NEQSOL Holding объявляет о назначениях в стратегическом руководстве
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС