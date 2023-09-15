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Дальнее зарубежье 15.09.2023 20:15

Бельгия направит Украине первые десять отремонтированных бронетранспортеров М113

Бельгия начинает выполнять свое обещание поставить украинской армии снятые с вооружения и отремонтированные бронетранспортеры M113, сообщил в пятницу телеканал RTBF со ссылкой на специализированный сайт.

"Первая партия из десяти бронетранспортеров M113, восстановленных бельгийским предприятием John Cockerill Defense, может быть направлена на Украину как результат инициативы, профинансированной странами Бенилюкс, которая изначально предусматривала 40 бронемашин", - сообщает RTBF.

Совет министров Бельгии одобрил 16 июня поставку Украине этих бронетранспортеров, снятых с вооружения бельгийской армии более десяти лет назад. Речь идет об американских гусеничных БТР, запущенных в производство в начале 60-х годов.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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