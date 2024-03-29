Бельгия выделяет Украине 100 млн евро на техническое обслуживание F-16

Совет министров Бельгии одобрил в пятницу военную помощь Украине в 100 млн евро для обслуживания боевых самолетов F-16, сообщила бельгийский министр обороны Людивин Дедондер.

Бельгия входит в число 13 государств-членов "коалиции F-16", возглавляемой Нидерландами, Данией и США, которая планирует поставить Киеву эти многофункциональные истребители.

"Бельгия участвует в этой коалиции с момента ее создания", - отметила Дедондер в своем коммюнике.

"Мы уже начали обучение украинских технических специ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​алистов оперативному обслуживанию парка F-16, а наше участие в обучении и подготовке будущих пилотов этого совершенного и высокотехнологичного самолета проходит в Дании", - сказала министр.

Бельгийские СМИ напоминают, что в октябре 2023 года по случаю визита в Брюссель украинского президента Владимира Зеленского нынешнее правительство Бельгии объявило о намерениях передать Украине бельгийские F-16 в 2025 году. Однако такое решение должно быть утверждено будущим правительством, которое придет к власти после парламентских выборов.