BS. İNDUSTRY поставит Азерсу 40 тыс. ящиков для водяных счетчиков

ОАО «Азерсу» заплатит 415,36 тыс. манатов за поставку 40 тыс. ящиков для водяных счетчиков. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок, Азерсу контракт на закупку ящиков для водяных счетчиков заключило с ООО "BS. İNDUSTRY». По условиям договора, ящики для счетчиков должны быть поставлены «Азерсу» до 14 сентября 2024 года. Р.Ахмедов

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