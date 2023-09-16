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Инфраструктура и тендеры 16.09.2023 16:30

BS. İNDUSTRY поставит Азерсу 40 тыс. ящиков для водяных счетчиков

ОАО «Азерсу» заплатит 415,36 тыс. манатов за поставку 40 тыс. ящиков для водяных счетчиков.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок, Азерсу контракт на закупку ящиков для водяных счетчиков заключило с ООО "BS. İNDUSTRY».

По условиям договора, ящики для счетчиков должны быть поставлены «Азерсу» до 14 сентября 2024 года.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЗЕРСУ, СЧЕТНИКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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