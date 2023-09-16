BS. İNDUSTRY поставит Азерсу 40 тыс. ящиков для водяных счетчиков

ОАО «Азерсу» заплатит 415,36 тыс. манатов за поставку 40 тыс. ящиков для водяных счетчиков.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок, Азерсу контракт на закупку ящиков для водяных счетчиков заключило с ООО "BS. İNDUSTRY».
По условиям договора, ящики для счетчиков должны быть поставлены «Азерсу» до 14 сентября 2024 года.
Р.Ахмедов
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