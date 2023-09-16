Azəraqrartikinti получила подряд Генпрокуратуры на 10,2 млн манатов

Генпрокуратура Азербайджана привлекла ОАО «Azəraqrartikinti» к строительству ряда зданий.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, в рамках подписанного контракта Azəraqrartikinti должно построить новые административные здания для прокуратур трех районов Баку – Насиминской, Наримановской и Бинагадинской. Кроме этого, для прокуратуры Баку должна быть построена столовая, административные комнаты и зал заседаний на 141 человека.

Стоимость контракта – 10 млн 222 тыс. 299,74 манат.

По условиям, все работы должны быть завершены до 30 декабря 2023 года.

Р.Ахмедов