Италия запросила помощи ЕС в связи с наплывом нелегалов из Африки

Глава итальянского правительства Джорджа Мелони обратилась в субботу к ЕС с призывом оказать содействие в пресечении потока нелегалов, прибывающих в страну по морю, сообщает Bloomberg.
По ее словам, "необходима помощь миссии ЕС, которая препятствовала бы лодкам с нелегалами, направляющимися в Европу".
Мелони также пригласила главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен посетить остров Лампедузу, на который лишь за последние дни прибыли несколько тысяч нелегалов. Ожидается, что фон дер Ляйен посетит этот остров в воскресенье.
Со своей стороны, итальянские власти готовят ряд новых мер по противодействию нелегальной миграции. О них может быть объявлено в понедельник.
Власти Лампедузы в четверг были вынуждены объявить чрезвычайное положение в связи с прибытием на остров лишь в течение суток более 6 тыс. мигрантов.
Центр по приему мигрантов на Лампедузе, рассчитанный на 400 мест, не в состоянии принять всех прибывших на остров.
С начала этого года на лодках из Северной Африки в Италию прибыли около 118 тыс. нелегалов. Власти страны хотят ограничить эти потоки, наладив большее партнерство с североафриканскими странами. В июле в Риме состоялась международная конференция по проблемам миграции, а ЕС и Тунис подписали соглашение по миграционной политике.
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